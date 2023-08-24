В Польше за год на 25% подорожал хлеб

Новости Польши. Кризис, но уже продовольственный, продолжается и в Польше. В стране цены на хлеб за год выросли почти на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом подорожание происходит, даже несмотря на то, что в апреле правительство установило фиксированную цену на газ для хлебопекарных и кондитерских предприятий. Не утешают и прогнозы экспертов. По их мнению, в ближайшие месяцы потребителям стоит ожидать дальнейшего роста цен. Отметим, к группе товаров, которые подорожали больше всего, помимо хлеба, также относятся овощи, бытовая химия, пищевые добавки, товары для детей и кондитерские изделия.