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В Польше за год на 25% подорожал хлеб

24 августа 2023 10:48
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Новости Польши. Кризис, но уже продовольственный, продолжается и в Польше. В стране цены на хлеб за год выросли почти на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше за год на 25% подорожал хлеб-1

При этом подорожание происходит, даже несмотря на то, что в апреле правительство установило фиксированную цену на газ для хлебопекарных и кондитерских предприятий. Не утешают и прогнозы экспертов. По их мнению, в ближайшие месяцы потребителям стоит ожидать дальнейшего роста цен. Отметим, к группе товаров, которые подорожали больше всего, помимо хлеба, также относятся овощи, бытовая химия, пищевые добавки, товары для детей и кондитерские изделия.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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