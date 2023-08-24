Госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП страны впервые за 50 лет

Новости Великобритании. Впервые за последние 50 лет госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП. С начала пандемии показатель вырос более чем на 40 %, превысив отметку в три триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.