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Госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП страны впервые за 50 лет

24 августа 2023 10:47
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Новости Великобритании. Впервые за последние 50 лет госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП. С начала пандемии показатель вырос более чем на 40 %, превысив отметку в три триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП страны впервые за 50 лет-1

Такая ситуация в сфере экономики и государственных финансов вызывает серьезную озабоченность у экспертов. По их мнению, огромный госдолг ослабит инвестиции и приведет Великобританию к ужасающему экономическому кризису. Настораживает экспертов и понижение кредитного рейтинга Великобритании. Специалисты уверены, что это нанесет огромный ущерб усилиям премьер-министра, который всячески пытался восстановить экономику страны.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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