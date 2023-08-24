Госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП страны впервые за 50 лет

Новости Великобритании. Впервые за последние 50 лет госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП. С начала пандемии показатель вырос более чем на 40 %, превысив отметку в три триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Впервые за последние 50 лет госдолг Великобритании может втрое превысить ВВП. С начала пандемии показатель вырос более чем на 40 %, превысив отметку в три триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая ситуация в сфере экономики и государственных финансов вызывает серьезную озабоченность у экспертов. По их мнению, огромный госдолг ослабит инвестиции и приведет Великобританию к ужасающему экономическому кризису. Настораживает экспертов и понижение кредитного рейтинга Великобритании. Специалисты уверены, что это нанесет огромный ущерб усилиям премьер-министра, который всячески пытался восстановить экономику страны.