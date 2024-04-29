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В Польше призвали заминировать границу с Беларусью

29 апреля 2024 07:52
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Польша продолжает нагнетать военную истерию. В стране прозвучал призыв как можно скорее заминировать границу с Беларусью. С такой инициативой выступил генерал Войска польского и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше призвали заминировать границу с Беларусью-1

Правда, высокопоставленный военный вынужден был признать, что никакой опасности и угрозы, исходящей от нашей страны нет. Но, по его словам, этим как раз и надо воспользоваться, чтобы срочно построить дополнительные инженерные укрепления и напичкать минами территорию, прилегающую к границе с Беларусью. Кроме того, генерал заявил о необходимости укреплять и наращивать армию, которая будет состоять из хорошо вооруженных и мотивированных солдат.

По мнению генерала, Варшава поступает абсолютно правильно, закупая новую военную технику и размещая на своей территории иностранный армейский контингент. Согласно его логике, именно наращивание вооружения является гарантом сохранения мира на восточных рубежах Польши, в частности и НАТО в целом.

# Международная политика # Новости Польши

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