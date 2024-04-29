Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

В связи с введением военного положения Украина пересмотрела свои обязательства относительно Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о защите гражданских и политических прав. Об этом пишет РИА Новости.

Во время действия военного положения определенные конституционные права и свободы могут быть временно ограничены. Это включает такие меры, как принудительное отчуждение имущества, комендантский час, особый режим въезда и выезда, запрет на проведение митингов. Первый раз Украина подавала заявку на выход из этих конвенций в 2022 году.