4 человека стали жертвами торнадо в американском штате Оклахома

По меньшей мере четыре человека, в том числе младенец, погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома. Синоптики предупреждают, что из-за сильных штормов могут возникнуть новые смерчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди и крупный град прогнозируются на территориях от Миссури до Техаса. В городах, где стихия уже прошла, подсчитывают ущерб, а в других местах готовятся ко встрече с экстремальной погодой. В зоне риска, по оценкам специалистов, находятся 27 миллионов человек. Из нескольких округов Оклахомы поступили сообщения о травмах, материальном ущербе, наводнениях, обрушениях линий электропередачи и падении деревьев. Опубликовано предупреждение о наводнении.