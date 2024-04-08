В Польше подводят итоги местных выборов

В Польше подводят предварительные итоги прошедших накануне местных выборов. Поляки избирали своих представителей в муниципальные и районные советы, а также мэров городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И первые результаты стали довольно тревожными для ныне правящей «Гражданской коалиции» Дональда Туска. Она заручилась поддержкой около 32 % жителей страны. В то время как ее главный соперник партия «Право и справедливость», несмотря на потерю власти в парламенте, набрала более 33 % голосов.

Однако праздновать победу ей не стоит. «Гражданская коалиция» выиграла выборы в местные собрания в 10 воеводствах, а партия ПиС – в шести. Но это означает, что ПиС по-прежнему остается политической силой, с которой нужно считаться. Окончательные результаты голосования на выборах в местные органы власти могут стать известны 10 апреля.