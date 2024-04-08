МИД РФ обвинил Запад в замалчивании числа погибших при теракте в «Крокусе»

МИД России в своем Telegram-канале заявил, что западные СМИ получают указание не передавать информацию о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Издание пишет, что Запад старается отвлечь внимание от реальных устроителей теракта, не раскрывая истинных размеров трагедии и не обращая внимания на реакции обычных граждан. Это обусловлено стремлением не выказывать сочувствие русским, подытоживают в российском ведомстве.

После террористической акции западные СМИ и чиновники развернули кампанию по отрицанию участия в ней украинских силовиков, распространив теорию о причастности «Исламского государства» и опровергнув связь с Киевом и западными службами безопасности исламистов.