Прямой эфир

МИД РФ обвинил Запад в замалчивании числа погибших при теракте в «Крокусе»

08 апреля 2024 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

МИД России в своем Telegram-канале заявил, что западные СМИ получают указание не передавать информацию о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Издание пишет, что Запад старается отвлечь внимание от реальных устроителей теракта, не раскрывая истинных размеров трагедии и не обращая внимания на реакции обычных граждан. Это обусловлено стремлением не выказывать сочувствие русским, подытоживают в российском ведомстве.

После террористической акции западные СМИ и чиновники развернули кампанию по отрицанию участия в ней украинских силовиков, распространив теорию о причастности «Исламского государства» и опровергнув связь с Киевом и западными службами безопасности исламистов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Подмосковье закладчик наркотиков убил полицейского и скрылся
08 апреля 2024 08:00

В Подмосковье закладчик наркотиков убил полицейского и скрылся

МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС
08 апреля 2024 07:51

МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

3 человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
08 апреля 2024 07:50

3 человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже