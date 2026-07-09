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В Польше почти три миллиона домохозяйств состоят из одного человека

09 июля 2026 07:01
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В Польше почти три миллиона домохозяйств состоят из одного человека – это один из худших показателей в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше почти три миллиона домохозяйств состоят из одного человека-2

Одновременно сокращается доля семей с детьми: 2025 год стал антирекордным по рождаемости – по масштабам показатель сопоставим с периодом после Второй мировой войны. Рост числа одиночных домохозяйств повышает спрос на малогабаритное жилье, однако дефицит доступных квартир также остается острой проблемой.

# Новости Польши # Кризис в ЕС

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