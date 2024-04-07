Новости Польши. В Польше началось голосование на местных выборах. 7 апреля избираются депутаты местных советов, руководители местных органов власти, а также мэры городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги будут иметь решающее значение как для ныне правящей «Гражданской коалиции» Дональда Туска, поскольку пока неизвестно, смогут ли ее кандидаты заручиться поддержкой народа, так и для партии «Право и справедливость», у которой есть шанс взять реванш за проигрыш на прошедших в октябре 2023 года парламентских выборах.

Электоральная кампания проходит на фоне фермерских протестов и недовольства поляков снижением уровня жизни.