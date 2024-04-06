Французские фермеры высыпали под ноги прохожим яблоки, которые портятся на складах аграриев

Во Франции расширяются протесты фермеров. Украшают и перегораживают улицы тонны гниющих фруктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они портятся у аграриев на складах, пока в их стране закупают украинскую сельхозпродукцию. И чтобы освободить хранилища под новый урожай, фермеры решили просто высыпать яблоки под ноги прохожим.

Сегодняшняя акция, говорят активисты, только предупреждение. Настоящий хаос фермеры обещают устроить во время Олимпийских игр в Париже. Протестующие грозят масштабной катастрофой, если премьер Франции не выполнит данные им ранее обещания.