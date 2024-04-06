Госдолг стран Запада достиг 54 трлн долларов

Экономические трудности все больше ощущают страны Запада. Их госдолг достиг 54 триллионов долларов. Показатель увеличился вдвое за последние 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая тенденция сохранится, считают аналитики. Безнадежность ситуации подтверждают и данные Организации экономического сотрудничества и развития. Больше половины суммарного объема долга приходится на США. На Евросоюз еще около 20 %. Эксперты объясняют это жесткой денежно-кредитной политикой, которую проводят Европейский центробанк и Федеральная резервная система США. В Штатах особенно сильно обеспокоены рекордным госдолгом. Его показатель может превысить экономику страны на 200 % к 2050 году.