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Госдолг стран Запада достиг 54 трлн долларов

06 апреля 2024 16:47
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Экономические трудности все больше ощущают страны Запада. Их госдолг достиг 54 триллионов долларов. Показатель увеличился вдвое за последние 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг стран Запада достиг 54 трлн долларов-1

Такая тенденция сохранится, считают аналитики. Безнадежность ситуации подтверждают и данные Организации экономического сотрудничества и развития. Больше половины суммарного объема долга приходится на США. На Евросоюз еще около 20 %. Эксперты объясняют это жесткой денежно-кредитной политикой, которую проводят Европейский центробанк и Федеральная резервная система США. В Штатах особенно сильно обеспокоены рекордным госдолгом. Его показатель может превысить экономику страны на 200 % к 2050 году.

# Кризис в ЕС

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