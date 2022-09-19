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В ЕС цены на хлеб подскочили на 18%, превысив даже рост инфляции

19 сентября 2022 18:05
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В Евросоюзе резко подорожал хлеб. Его стоимость подскочила в среднем на 18 %, а Венгрии и вовсе на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС цены на хлеб подскочили на 18%, превысив даже рост инфляции-1

По данным Европейского статистического агентства, хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого. Рост цен на него даже превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10 %. Больше всего пока повезло французам, выпечка в стране подорожала на 10 %. На 13 % она стала дороже в Бельгии. В Евростате это объясняют энергетическим кризисом и проблемами с поставками украинского зерна.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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