Предприятия Турции на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители

С начала сентября газ для жителей страны подорожал на 20,5 %, а для заводов и вовсе на 50 %. Это уже третье повышение стоимости в 2022 году, что сильно снижает прибыль компаний. Их затраты на электроэнергию за год выросли в 8-10 раз. Если ситуация не изменится, то уже в ближайшее время небольшие промышленные предприятия вынуждены будут либо объявить о банкротстве, либо приостановить свою работу на неопределенный срок.