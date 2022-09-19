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Предприятия Турции на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители

19 сентября 2022 18:06
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Новости Турции. Из-за цен на энергоносители в тяжелом положении оказались предприятия Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Турции на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители-1

С начала сентября газ для жителей страны подорожал на 20,5 %, а для заводов и вовсе на 50 %. Это уже третье повышение стоимости в 2022 году, что сильно снижает прибыль компаний. Их затраты на электроэнергию за год выросли в 8-10 раз. Если ситуация не изменится, то уже в ближайшее время небольшие промышленные предприятия вынуждены будут либо объявить о банкротстве, либо приостановить свою работу на неопределенный срок.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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