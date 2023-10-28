Более 30 человек погибли в результате крупного ДТП в Египте

Более 30 погибших и 60 раненых. Крупное ДТП произошло в Египте. На трассе Каир – Александрия столкнулись авто и пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В машине предварительно произошла утечка масла.

Это и спровоцировало аварию. Из-за мощного удара авто загорелось. Дым нарушил видимость. В результате участниками ДТП стали около 30 машин. Огонь стал быстро распространяться на соседние авто. На месте работали 20 бригад скорой помощи. Многие из пострадавших госпитализированы с сильными ожогами. Прокуратура расследует причины происшествия.