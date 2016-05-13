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В Польше может появиться новое Министерство национальной безопасности

13 мая 2016 06:36
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Новости Польши. В Польше может появиться «суперминистерство спецслужб». Новое ведомство будет координировать работу всех специальных подразделений.

Сейчас их в стране пять. Три гражданские, а именно: Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки и Центральное антикоррупционное бюро. Также два военных ведомства — Служба военной разведки и контрразведки.

Известно, что будущий глава Министерства национальной безопасности получит более широкие полномочия, чем в данный момент. Ожидается, что ведомство начнет работу в сентябре 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Национальная безопасность

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