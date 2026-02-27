Страны ЕС пытались помешать борту Дмитриева вылететь из Женевы

Государства ЕС пытались помешать пролету борта со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после переговоров в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.

Проблемы возникли во время перелета через Германию и Финляндию из-за документов экипажа и того факта, что рейс ранее не появлялся в Европе.

В то же время Швейцария оказала помощь, предоставив второго пилота. Дмитриев провел встречи в Женеве со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В тот же день американская сторона провела переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Хамитовым и иранской делегацией.

Фото: pixabay