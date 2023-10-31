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В парижском метро женщина призывала к терактам и пыталась взорвать себя

31 октября 2023 19:45
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Новости Франции. ЧП в парижском метро. Женщина призывала к терактам и пыталась себя подорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция открыла по ней огонь.

В парижском метро женщина призывала к терактам и пыталась взорвать себя-1

Сообщение правоохранителям поступило от местных жителей, которые в это время находились на станции. Злоумышленница в мусульманской одежде выкрикивала угрозы. При попытке задержания оказала сопротивление. Полицейские ранили женщину в живот. От полученных травм она скончалась. Об угрозе подрыва сообщили в прокуратуре Парижа. Взрывного устройства при женщине обнаружено не было.

# ЧП # Новости Франции # Фотофакт

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