В парижском метро женщина призывала к терактам и пыталась взорвать себя

Новости Франции. ЧП в парижском метро. Женщина призывала к терактам и пыталась себя подорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция открыла по ней огонь.

Сообщение правоохранителям поступило от местных жителей, которые в это время находились на станции. Злоумышленница в мусульманской одежде выкрикивала угрозы. При попытке задержания оказала сопротивление. Полицейские ранили женщину в живот. От полученных травм она скончалась. Об угрозе подрыва сообщили в прокуратуре Парижа. Взрывного устройства при женщине обнаружено не было.