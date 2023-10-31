Соцопрос: поляки боятся роста стоимости продуктов питания

Местным экспертами, как и чиновникам из Министерства финансов жители больше не верят. Те не раз обманывали потребителей. Например, с ценами на топливо, которые сбили перед парламентскими выборами в стране. Теперь литр 95-го стоит порядка 5 белорусских рублей. И это только начало. С ноября жителей ждет еженедельное повышение стоимости топлива, говорят специалисты.