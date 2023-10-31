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Соцопрос: поляки боятся роста стоимости продуктов питания

31 октября 2023 19:45
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Новости Польши. Поляки боятся роста стоимости продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более трети жителей считают повышение цен неизбежным, показали результаты опроса.

Соцопрос: поляки боятся роста стоимости продуктов питания-1

Местным экспертами, как и чиновникам из Министерства финансов жители больше не верят. Те не раз обманывали потребителей. Например, с ценами на топливо, которые сбили перед парламентскими выборами в стране. Теперь литр 95-го стоит порядка 5 белорусских рублей. И это только начало. С ноября жителей ждет еженедельное повышение стоимости топлива, говорят специалисты.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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