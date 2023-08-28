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В Париже убирают электросамокаты

28 августа 2023 06:19
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Новости Франции. Французская столица прощается с электросамокатами. Компании-операторы убирают их с улиц Парижа в преддверии полного запрета. Он вступит в силу 31 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже убирают электросамокаты-1

Еще весной парижане проголосовали на референдуме за полный отказ от арендованных электросамокатов. Впервые они появились на парижских улицах в 2018 году. За годы их число выросло до 15 тысяч. Однако по мере популярности этого вида транспорта росло и число несчастных случаев. За прошлый год в Париже в авариях с участием электросамокатов погибли три человека и почти 500 получили ранения. При этом некоторые из операторов заявили, что с 1 сентября заменят самокаты на электрические велосипеды.

# Дорожное движение # Новости Франции # Фотофакт

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