В Париже убирают электросамокаты

Еще весной парижане проголосовали на референдуме за полный отказ от арендованных электросамокатов. Впервые они появились на парижских улицах в 2018 году. За годы их число выросло до 15 тысяч. Однако по мере популярности этого вида транспорта росло и число несчастных случаев. За прошлый год в Париже в авариях с участием электросамокатов погибли три человека и почти 500 получили ранения. При этом некоторые из операторов заявили, что с 1 сентября заменят самокаты на электрические велосипеды.