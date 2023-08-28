Прямой эфир

Страны Европы заинтересовались иранскими беспилотниками

28 августа 2023 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Европы заинтересованы в приобретении иранских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Европы заинтересовались иранскими беспилотниками-1

С соответствующими запросами к военному ведомству Ирана уже обратились несколько европейских стран. Однако пока они не хотят себя раскрывать. При этом ранее страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки вооружения России, которые якобы используются в украинском конфликте. МИД исламской республики отверг все обвинения, назвав их ложными и необоснованными.

# Вооруженные силы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гегемония G7 уходит в небытие. Что БРИКС может дать миру и почему дедолларизация – вопрос времени?
27 августа 2023 17:46

Гегемония G7 уходит в небытие. Что БРИКС может дать миру и почему дедолларизация – вопрос времени?

Более 20 тысяч работников британской железной дороги устроили забастовку
27 августа 2023 14:35

Более 20 тысяч работников британской железной дороги устроили забастовку

СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
27 августа 2023 14:29

СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина