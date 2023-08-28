Страны Европы заинтересовались иранскими беспилотниками

С соответствующими запросами к военному ведомству Ирана уже обратились несколько европейских стран. Однако пока они не хотят себя раскрывать. При этом ранее страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки вооружения России, которые якобы используются в украинском конфликте. МИД исламской республики отверг все обвинения, назвав их ложными и необоснованными.