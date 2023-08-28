Страны Европы заинтересовались иранскими беспилотниками

Страны Европы заинтересованы в приобретении иранских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Европы заинтересованы в приобретении иранских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С соответствующими запросами к военному ведомству Ирана уже обратились несколько европейских стран. Однако пока они не хотят себя раскрывать. При этом ранее страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки вооружения России, которые якобы используются в украинском конфликте. МИД исламской республики отверг все обвинения, назвав их ложными и необоснованными.