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В Молдове начались учения спецназа стран НАТО

27 марта 2023 12:09
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Новости Молдовы. В Молдове начались учения спецназа стран НАТО. В них участвуют военные из Великобритании, Румынии и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове начались учения спецназа стран НАТО-1

По сценарию маневров, которые продлятся до 7 апреля, солдаты из четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом и будут вести бои в полевых условиях. Как заявили в минобороны Молдовы, учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами спецназа четырех стран, а также на повышение уровня оперативной совместимости между странами – участницами Североатлантического альянса. Молдова по Конституции является нейтральной страной, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с военным блоком.

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# Военные учения # Новости Молдовы # Фотофакт

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