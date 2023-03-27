Новости Молдовы. В Молдове начались учения спецназа стран НАТО. В них участвуют военные из Великобритании, Румынии и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сценарию маневров, которые продлятся до 7 апреля, солдаты из четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом и будут вести бои в полевых условиях. Как заявили в минобороны Молдовы, учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами спецназа четырех стран, а также на повышение уровня оперативной совместимости между странами – участницами Североатлантического альянса. Молдова по Конституции является нейтральной страной, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с военным блоком.