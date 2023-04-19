В Пакистане при сходе оползня погибли 3 человека

Новости Пакистана. Три человека погибли при сходе сильного оползня на западе Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громадный слой камней и земли накрыл горную дорогу, на которой в этот момент находилось более 20 грузовиков.