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В Пакистане при сходе оползня погибли 3 человека

19 апреля 2023 12:40
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Новости Пакистана. Три человека погибли при сходе сильного оползня на западе Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громадный слой камней и земли накрыл горную дорогу, на которой в этот момент находилось более 20 грузовиков.

В Пакистане при сходе оползня погибли 3 человека-1

Многие водители остались заблокированными в машинах, поэтому не исключено, что число жертв будет расти. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Специалистам помогают волонтеры.

В Пакистане при сходе оползня погибли 3 человека-4

Дорога, которую перекрыл оползень, является главным транзитным маршрутом для торговли между странами Южной и Центральной Азии.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана # Фотофакт

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