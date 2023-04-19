Прямой эфир

Индия перегнала Китай по численности населения

19 апреля 2023 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индия обошла Китайскую Народную Республику по численности населения с разницей в 2,9 млн человек. 

Такие данные приводит Фонд Организации Объединенных Наций, пишет РИА Новости. Так, в Индии живут 1,4286 млрд человек, в Китае – 1,4257 млрд. Наибольший процент населения Индии, как и в КНР (68% и 69% соответственно), относится к возрастной группе от пятнадцати до шестидесяти четырех лет. 

Эксперты отмечают, что Индия уступает Китаю с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни. Для китайских женщин она составляет восемьдесят два года, для мужчин – семьдесят шесть лет. Для индийских женщин и мужчин семьдесят четыре года и семьдесят один год соответственно. 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач
19 апреля 2023 11:46

Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач

Болгария временно запретила ввоз продовольствия из Украины в страну
19 апреля 2023 11:42

Болгария временно запретила ввоз продовольствия из Украины в страну

Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР
19 апреля 2023 10:33

Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР