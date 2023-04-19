Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач

Новости Китая. Число жертв сильного пожара, который вспыхнул в одной из крупных клиник в китайской столице, выросло до 29-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших достигло 39-ти, трое из них в критическом состоянии.

Прибывшим через несколько минут на место ЧП спасателям, по уточненным данным, удалось эвакуировать 142 человека. Многие люди, которые оказались в огненной ловушке в многоэтажном здании, пытались спастись самостоятельно, спускаясь через окна на простынях. Некоторые в ожидании помощи сидели на кондиционерах, закрепленных на фасаде больницы. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось менее часа.