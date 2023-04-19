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Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач

19 апреля 2023 11:46
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Новости Китая. Число жертв сильного пожара, который вспыхнул в одной из крупных клиник в китайской столице, выросло до 29-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших достигло 39-ти, трое из них в критическом состоянии. 

Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач-1

Прибывшим через несколько минут на место ЧП спасателям, по уточненным данным, удалось эвакуировать 142 человека. Многие люди, которые оказались в огненной ловушке в многоэтажном здании, пытались спастись самостоятельно, спускаясь через окна на простынях. Некоторые в ожидании помощи сидели на кондиционерах, закрепленных на фасаде больницы. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось менее часа. 

Число жертв пожара в пекинской больнице выросло до 29. Задержаны 12 человек, в том числе главврач-4

Как пишут местные СМИ, данный пожар стал самым смертоносным в Пекине за последние годы. В связи со случившимся задержаны 12 человек, в том числе главврач больницы. Вероятной причиной пожара названы сварочные работы, которые велись в здании. 

# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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