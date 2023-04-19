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Между ООН и США разгорается скандал. Американские спецслужбы прослушивали разговоры Гутерриша

19 апреля 2023 12:33
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Новости США. Между ООН и США разгорается скандал. Организация Объединенных Наций выразила Вашингтону протест в связи с тем, что американские спецслужбы, как выяснилось, прослушивали разговоры главы организации Антониу Гутерриша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно благодаря утечке секретных документов Пентагона.

Между ООН и США разгорается скандал. Американские спецслужбы прослушивали разговоры Гутерриша-1

Соединенные Штаты подозревали его в том, что он якобы со слишком большим пониманием относится к интересам России, в том числе и в вопросе зерновой сделки. В связи с этим официальный представитель генсека ООН заявил, что подобные действия не соответствуют обязательствам Соединенных Штатов, обозначенными в Уставе и Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций.

# Международная политика # Фотофакт

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