Между ООН и США разгорается скандал. Американские спецслужбы прослушивали разговоры Гутерриша

Новости США. Между ООН и США разгорается скандал. Организация Объединенных Наций выразила Вашингтону протест в связи с тем, что американские спецслужбы, как выяснилось, прослушивали разговоры главы организации Антониу Гутерриша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно благодаря утечке секретных документов Пентагона.

Соединенные Штаты подозревали его в том, что он якобы со слишком большим пониманием относится к интересам России, в том числе и в вопросе зерновой сделки. В связи с этим официальный представитель генсека ООН заявил, что подобные действия не соответствуют обязательствам Соединенных Штатов, обозначенными в Уставе и Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций.