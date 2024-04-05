В Орске паводком прорвало дамбу – в зону затопления попали свыше 4 тысяч домов

В Орске – втором по величине городе Оренбургской области России – паводком прорвало дамбу. МЧС эвакуирует жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зону затопления попали свыше 10 тысяч человек и 4 тысячи домов. Жители направлены в пункты временного размещения – их подготовлено не менее шести. Спасатели проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Задействована спецтехника. В области введен режим ЧС регионального характера.