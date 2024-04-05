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В Орске паводком прорвало дамбу – в зону затопления попали свыше 4 тысяч домов

05 апреля 2024 19:46
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В Орске – втором по величине городе Оренбургской области России – паводком прорвало дамбу. МЧС эвакуирует жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орске паводком прорвало дамбу – в зону затопления попали свыше 4 тысяч домов-1

В зону затопления попали свыше 10 тысяч человек и 4 тысячи домов. Жители направлены в пункты временного размещения – их подготовлено не менее шести. Спасатели проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Задействована спецтехника. В области введен режим ЧС регионального характера.

# Природные явления # Новости России

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