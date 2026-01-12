Польских военнослужащих мобилизовали для борьбы с последствиями непогоды

В Польше армии нашли другое назначение. Военнослужащих мобилизовали на борьбу с последствиями непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решить ситуацию власти не в состоянии. На страну обрушились снегопады, морозы и штормы, которые нарушили жизнь особенно в северных воеводствах.

Погодные катаклизмы вызвали транспортный коллапс. Повсеместные сугробы парализовали движение грузовиков, легковых авто и машин скорой помощи. Польские власти оказались не готовыми к наступлению холодов. На борьбу со стихией брошены сотни единиц техники, но пока безуспешно. Дороги и улицы городов по-прежнему находятся под слоем снега и льда. Пока на трассах лишь установили предупреждающие знаки о сложных условиях вождения. За сутки в Польше от переохлаждения погибли три человека.