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Польских военнослужащих мобилизовали для борьбы с последствиями непогоды

12 января 2026 13:43
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В Польше армии нашли другое назначение. Военнослужащих мобилизовали на борьбу с последствиями непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решить ситуацию власти не в состоянии. На страну обрушились снегопады, морозы и штормы, которые нарушили жизнь особенно в северных воеводствах.

Польских военнослужащих мобилизовали для борьбы с последствиями непогоды-2

Погодные катаклизмы вызвали транспортный коллапс. Повсеместные сугробы парализовали движение грузовиков, легковых авто и машин скорой помощи. Польские власти оказались не готовыми к наступлению холодов. На борьбу со стихией брошены сотни единиц техники, но пока безуспешно. Дороги и улицы городов по-прежнему находятся под слоем снега и льда. Пока на трассах лишь установили предупреждающие знаки о сложных условиях вождения. За сутки в Польше от переохлаждения погибли три человека.

# Погода # Новости Польши

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