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Минобороны Франции решило увеличить численность армии за счёт добровольцев

12 января 2026 13:56
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Власти Франции прибегли к отчаянным мерам, чтобы не потерпеть поражения в борьбе за укрепление Вооруженных сил. Министерство обороны страны решило увеличить численность армии за счет добровольцев, поскольку на профессиональной основе защищать государство желающих мало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Франции решило увеличить численность армии за счёт добровольцев-2

Во Франции началась общенациональная кампания по набору молодых людей, желающих пройти 10-месячную военную службу. Потенциальным новобранцам обещают обучение по профессиям, которые пригодятся в мирной жизни, включая операторов дронов и специалистов по кибербезопасности.

Минобороны Франции решило увеличить численность армии за счёт добровольцев-4

Из-за бюджетных ограничений в 2026 году планируется набрать 3 000 добровольцев, однако через 10 лет это число может превысить 40 тысяч. В конце 2025 года президент Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране добровольного призыва на военную службу. Программой предусмотрен один месяц теоретического и практического обучения и девять месяцев службы в армии.

# Новости Франции # Вооруженные силы

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