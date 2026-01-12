Минобороны Франции решило увеличить численность армии за счёт добровольцев

Власти Франции прибегли к отчаянным мерам, чтобы не потерпеть поражения в борьбе за укрепление Вооруженных сил. Министерство обороны страны решило увеличить численность армии за счет добровольцев, поскольку на профессиональной основе защищать государство желающих мало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции началась общенациональная кампания по набору молодых людей, желающих пройти 10-месячную военную службу. Потенциальным новобранцам обещают обучение по профессиям, которые пригодятся в мирной жизни, включая операторов дронов и специалистов по кибербезопасности.

Из-за бюджетных ограничений в 2026 году планируется набрать 3 000 добровольцев, однако через 10 лет это число может превысить 40 тысяч. В конце 2025 года президент Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране добровольного призыва на военную службу. Программой предусмотрен один месяц теоретического и практического обучения и девять месяцев службы в армии.