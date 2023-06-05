В Кремле назвали фейком «экстренное обращение Владимира Путина» по поводу всеобщей мобилизации

Новости России. Кремль назвал результатом взлома так называемое экстренное обращение Владимира Путина. Сегодня оно прозвучало в эфире нескольких радиостанций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фейковое обращение российского президента услышали жители по меньшей мере трех областей – Ростовской, Воронежской и Белгородской. В нем шла речь о всеобщей мобилизации и введении военного положения в приграничных регионах России. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что это обращение абсолютный фейк. Не что иное, как незаконная врезка в эфир с подменой содержания информационных программ. Специалисты уже взяли ситуацию под контроль.