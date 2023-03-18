Новости Франции. Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы. Сегодня, 18 марта, на забастовку вышли сотрудники нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов стачки, пока в ней участвуют 40 % сотрудников, но скоро количество бастующих увеличится. Ранее на манифестации в Париже были задержаны более 60 человек. Там мирные марши закончились ожесточенными столкновениями с полицией. Для разгона возмущенной толпы был применен слезоточивый газ и водометы. Профсоюзы заявили, что новая всеобщая акция протеста пройдет 23 марта. Принятая 16 марта Сенатом реформа предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отмену льгот для ряда трудных профессий.