В НАТО пообещали Киеву не бросать в беде и обеспечить оружием

В Вильнюсе завершается двухдневный саммит НАТО. Повестка дня полностью посвящена Украине. Зеленский провел и еще проводит ряд встреч с лидерами Альянса. Впрочем, вряд ли они принесут положительные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинскому президенту нынешний съезд принес лишь разочарование. Несмотря на свои обещания, страны-участницы Альянса констатировали: сейчас принять Украину в свои ряды они не могут. Хотя, скорее, не хотят. Бурные обсуждения этого вопроса не принесли никаких результатов.

К согласию так и не пришли и закрыли неудобную тему, отделавшись от Зеленского туманным «еще не время». В очередной раз военный блок пообещал Киеву не бросать его в беде и обеспечить оружием. В качестве утешительного приза генсек Альянса заявил, что поставки западных вооружений Украине являются сейчас самой срочной задачей для военного блока.