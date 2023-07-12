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В НАТО пообещали Киеву не бросать в беде и обеспечить оружием

12 июля 2023 13:39
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В Вильнюсе завершается двухдневный саммит НАТО. Повестка дня полностью посвящена Украине. Зеленский провел и еще проводит ряд встреч с лидерами Альянса. Впрочем, вряд ли они принесут положительные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО пообещали Киеву не бросать в беде и обеспечить оружием-1

Украинскому президенту нынешний съезд принес лишь разочарование. Несмотря на свои обещания, страны-участницы Альянса констатировали: сейчас принять Украину в свои ряды они не могут. Хотя, скорее, не хотят. Бурные обсуждения этого вопроса не принесли никаких результатов.

К согласию так и не пришли и закрыли неудобную тему, отделавшись от Зеленского туманным «еще не время». В очередной раз военный блок пообещал Киеву не бросать его в беде и обеспечить оружием. В качестве утешительного приза генсек Альянса заявил, что поставки западных вооружений Украине являются сейчас самой срочной задачей для военного блока.

# НАТО # Владимир Зеленский # Фотофакт

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