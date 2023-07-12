Германия не будет строить ремонтный центр своих «Леопардов» в Польше

Между Варшавой и Берлином разгорается скандал. Германия решила отказаться от участия в строительстве в Польше ремонтного центра немецких танков «Леопард», поврежденных в ходе конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала жадность поляков. Они потребовали громадные деньги за обслуживание техники: более 100 тысяч евро только за первичную диагностику одного танка. И это при том, что в самой Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч. Немецкое правительство сочло это невыгодным и решило свернуть проект.