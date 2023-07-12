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Германия не будет строить ремонтный центр своих «Леопардов» в Польше

12 июля 2023 13:37
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Между Варшавой и Берлином разгорается скандал. Германия решила отказаться от участия в строительстве в Польше ремонтного центра немецких танков «Леопард», поврежденных в ходе конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия не будет строить ремонтный центр своих «Леопардов» в Польше-1

Причиной стала жадность поляков. Они потребовали громадные деньги за обслуживание техники: более 100 тысяч евро только за первичную диагностику одного танка. И это при том, что в самой Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч. Немецкое правительство сочло это невыгодным и решило свернуть проект.

# Международная политика # Фотофакт

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