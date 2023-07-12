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Уоллес: Зеленский должен быть благодарен за оказанную Западом помощь

12 июля 2023 13:33
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к киевскому режиму с просьбой быть благодарным за оказанную помощь союзникам, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Он также обратил внимание на то, что авторитетные фигуры в Вашингтоне не очень довольны уровнем поддержки Киева. Во время своей поездки в Украину в прошлом году Уоллес получил на руки перечень необходимого вооружения для украинских Вооруженных сил. Он сетует на то, что Украина не может ожидать оружия, как если бы она их заказала из интернет-магазина Amazon. 
 
Ранее президент Украины Зеленский в жесткой форме выразил свое недовольство отсутствием сроков вступления Украины в НАТО, что удивило и возмутило западных дипломатов. 

# Международная политика # Бен Уоллес

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