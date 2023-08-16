В Мьянме при обрушении породы в руднике погибли как минимум 22 человека

Новости Мьянмы. Как минимум 22 человека погибли, 42 пропали без вести при обрушении в руднике на севере Мьянмы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению экстренных служб, огромные массы выработанной породы рухнули на работающих шахтеров. Некоторых из них потоками камней и земли смыло в соседнее озеро.