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В Мьянме при обрушении породы в руднике погибли как минимум 22 человека

16 августа 2023 09:56
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Новости Мьянмы. Как минимум 22 человека погибли, 42 пропали без вести при обрушении в руднике на севере Мьянмы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мьянме при обрушении породы в руднике погибли как минимум 22 человека-1

По сообщению экстренных служб, огромные массы выработанной породы рухнули на работающих шахтеров. Некоторых из них потоками камней и земли смыло в соседнее озеро.

В Мьянме при обрушении породы в руднике погибли как минимум 22 человека-4

В поисково-спасательной операции принимают участие более 100 человек, но их работу затрудняют непрекращающиеся дожди.

# Несчастный случай # Фотофакт

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