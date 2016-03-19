В Москве во время тренировки погиб 8-летний хоккеист

Новости России. Трагедия произошла на льду одного из торговых центров Москвы 18 марта во время утреннего индивидуального занятия. По окончании тренировки дети стали собирать шайбы.

Следственный комитет РФ:

При этом один из сверстников подбросил шайбу, которая случайно попала в шею 8-летнему ребёнку. От полученной травмы мальчик потерял сознание, а в последующем скончался.

Позднее стало известно, что

тренировка проходила под началом известного хоккейного тренера Вячеслава Курочкина

и считалась дополнительной к основной. Установлено, что Курочкин тренировал детей без заключения всех необходимых документов для тренерской работы.

Андрей Воронков, тренер спортивного комплекса, где произошла трагедия:

У нас на тренировках всегда присутствует медицинская сестра, без экипировки никогда не выпускаем детей на лед, потому что вся ответственность за происходящее на льду лежит на тренере. Я уверен, что мальчик не мог быть без защиты, ведь даже родители не смогли бы его так выпустить. Я знаю, что этот мальчик занимается у нас в школе, но утром были дополнительные индивидуальные занятия, которые к школе не имеют никакого отношения. По сути это как массовое катание, просто аренда льда. В нашей школе так рано занятия не проходят, все тренировки начинаются после обеда.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, что это не единичный случай смерти во время спортивных тренировок.

Ранее в Челябинской области во время занятия по баскетболу скончался 16-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сообщалось, что мальчик во время занятий упал на пол и умер.