В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +7. В Вене ожидается +2 и пасмурно, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Риме прогнозируют дожди и +13. На градус прохладнее в Мадриде . В Софии обещают осадки и +5.

В Анкаре будет облачно с прояснениями и +11. В Афинах ожидается +15 и облачно с прояснениями.

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Пасмурно, но без осадков будет в Прибалтике. В Риге прогнозируют +2. На градус меньше будет в Вильнюсе. Тот же расклад в Варшаве и Киеве. В Москве температура будет колебаться около 0.