В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +7. В Вене ожидается +2 и пасмурно, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают ясную погоду и +7. В Вене ожидается +2 и пасмурно, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Риме прогнозируют дожди и +13. На градус прохладнее в Мадриде. В Софии обещают осадки и +5.
В Анкаре будет облачно с прояснениями и +11. В Афинах ожидается +15 и облачно с прояснениями.
Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Пасмурно, но без осадков будет в Прибалтике. В Риге прогнозируют +2. На градус меньше будет в Вильнюсе. Тот же расклад в Варшаве и Киеве. В Москве температура будет колебаться около 0.