Ракетным ударом ВС РФ поражен последний военный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Авиация Российской Федерации уничтожила последний украинский военный корабль «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны России, пишет РИА Новости.

Это случилось 29 мая. Судно было уничтожено из высокоточного оружия ВКС России на швартовке военно-морских кораблей в порту Одессы. Десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины может вмещать в себя до 150 человек десанта, 10 единиц военной техники и 250 тонн груза.

Перед СВО в ВМС Украины входило около 25 единиц военной техники. Среди них 5 патрульных катеров и 6 артиллерийских. Также в рядах украинских военно-морских силах находился противодиверсионный катер «Гола Пристань» и десантный катер «Сватово». При попытке штурма острова Змеиный ВМС Украины потеряли три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр».