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The Telegraph: киевские власти проводят агрессивные меры по мобилизации перед контрнаступлением

28 мая 2023 11:23
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Украинские власти проводят агрессивные меры по мобилизации, чтобы возместить потери в своих Вооруженных силах перед готовящимся контрнаступлением, пишет британская газета The Daily Telegraph, сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, один из украинских военнослужащих был повторно мобилизован на службу после освобождения из плена. По информации газеты, руководство Украины пытается увеличить количество своих Вооруженных сил путем раздачи повесток на улицах.

Военное положение было введено в Украине 24 февраля 2022 года, а на следующий день лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Военное положение и мобилизация были продлены в седьмой раз на 90 дней, до 18 августа 2023 года.

В течение нескольких последних месяцев в СМИ обсуждается возможное контрнаступление ВСУ и называются разные даты.

# Международная политика

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