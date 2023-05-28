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В аэропортах Британии образовались гигантские очереди из-за сбоя в системе паспортного контроля

28 мая 2023 11:33
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Новости Великобритании. Сбой в системе проверки паспортов спровоцировал гигантские очереди в британских аэропортах. Воздушные гавани Хитроу, Гатвик и Манчестер не успевают обслуживать пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В аэропортах Британии образовались гигантские очереди из-за сбоя в системе паспортного контроля -1

В данный момент ведутся работы по устранению неисправностей, но сколько простоять в очередях придется жителям или гостям, только что прилетевшим в королевство, неизвестно. Как отметили в МВД, это слишком деликатный вопрос. 

# Авиасообщение # Новости Великобритании # Фотофакт

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