В аэропортах Британии образовались гигантские очереди из-за сбоя в системе паспортного контроля

Новости Великобритании. Сбой в системе проверки паспортов спровоцировал гигантские очереди в британских аэропортах. Воздушные гавани Хитроу, Гатвик и Манчестер не успевают обслуживать пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В данный момент ведутся работы по устранению неисправностей, но сколько простоять в очередях придется жителям или гостям, только что прилетевшим в королевство, неизвестно. Как отметили в МВД, это слишком деликатный вопрос.