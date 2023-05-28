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Песков ответил на слова сенатора США Грэма об инвестициях в убийство русских

28 мая 2023 10:54
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Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского сенатора Грэма об инвестициях в смерть русских. Он заявил, что такие высказывания позорят Америку как государство. Об этом пишет ТАСС. Представитель Кремля отметил, что наличие таких сенаторов, как Грэм, является наиболее унизительным для страны.  

Ранее во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с сенатором одного из штатов США Линдси Грэмом последний заявил, что смерть русских людей является удачной тратой денег для Америки и наилучшим инвестиционным вариантом для Вашингтона.  

# Международная политика # Дмитрий Песков

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