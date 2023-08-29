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Самолёт РФ уничтожил украинский беспилотник над Чёрным морем

29 августа 2023 10:20
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Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа ликвидирован самолетом российской авиации в акватории Черного моря во вторник, 29 августа. Об этом информирует оборонное ведомство РФ, передает ТАСС. 

Попытка украинской стороны атаковать объекты Российской Федерации БПЛА была пресечена в 12 часов по московскому времени. 

В понедельник, 28 августа, Минобороны РФ информировало о попытке ВСУ нанести удар по территории Российской Федерации крылатой ракетой. Средства ПВО ее обезвредили в воздухе над Черным морем у побережья полуострова Крым. 

# Международная политика

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