БДИПЧ ОБСЕ не получало информацию о выборах в Украине во время военного положения

Представитель Бюро по демократическим институтам ОБСЕ заявил, что они не имеют информации о том, что в Украине планируют проводить выборы во время военного положения, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение в государстве выборов в условиях действующего в стране военного положения недопустимо. Тем не менее, если парламент одобрит изменения в законодательстве, Запад предоставит на это финансирование, а также будут присутствовать независимые наблюдатели, в частности, «в окопах», выборы могут быть проведены. Однако Бюро не получало никаких приглашений от Украины, касающихся выборов.