В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из‑за угрозы катастрофического наводнения. Причиной стали непрекращающиеся ливни, которые привели к критическому переполнению водохранилища местной плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существует реальная опасность автоматического сброса воды. Его мощность может достичь полутора тысяч кубометров в секунду. Это в три раза превышает текущий поток, который уже привел к затоплению части города. По прогнозам, в эпицентре бедствия уровень воды может подняться до пяти метров. Для ликвидации последствий и эвакуации населения приняты экстренные меры: на место направлены армейские подразделения, мобилизован весь городской транспорт. Людей вывозят из временных палаточных лагерей в безопасные районы.