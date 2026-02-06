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В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения

06 февраля 2026 09:52
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В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из‑за угрозы катастрофического наводнения. Причиной стали непрекращающиеся ливни, которые привели к критическому переполнению водохранилища местной плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения-2

Существует реальная опасность автоматического сброса воды. Его мощность может достичь полутора тысяч кубометров в секунду. Это в три раза превышает текущий поток, который уже привел к затоплению части города. По прогнозам, в эпицентре бедствия уровень воды может подняться до пяти метров. Для ликвидации последствий и эвакуации населения приняты экстренные меры: на место направлены армейские подразделения, мобилизован весь городской транспорт. Людей вывозят из временных палаточных лагерей в безопасные районы.

# Новости Марокко # Природные катаклизмы

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