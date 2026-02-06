Банк Англии вновь оставил процентные ставки без изменений. Базовый уровень сохранился на отметке 3,75 %. Но решение далось с трудом: голосование членов Комитета по денежной политике прошло на грани – пять против четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой раскол демонстрирует глубокую неопределенность и отсутствие единой стратегии в условиях кризиса. Экономические прогнозы выглядят мрачно: рост британской экономики в 2026 году резко сокращен, ожидается увеличение безработицы. Инфляция остается устойчиво высокой и продолжает давить на домохозяйства, лишая их покупательной способности. Рынки отреагировали мгновенно и болезненно: фунт стерлингов упал против доллара, а доходность двухлетних облигаций снизилась до минимального уровня за последние 3 недели. Это отражает потерю доверия инвесторов к способности регулятора справиться с ситуацией.

Эксперты отмечают: Банк Англии оказался в ловушке между стагнирующей экономикой и инфляцией, которая не снижается. Отсутствие решительных шагов усиливает риски затяжного кризиса и подрывает уверенность бизнеса. Таким образом, решение сохранить ставку выглядит не как стабилизирующий фактор, а как признание слабости и неспособности предложить выход из экономического тупика.