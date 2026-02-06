В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2». На площадке залиты первые кубометры бетона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно это, по стандартам Международного агентства по атомной энергии, юридически означает начало возведения ядерного объекта. Проект стоимостью 12,5 миллиардов евро реализуется российской компанией «Росатом» по соглашению, подписанному еще в 2014 году. Несмотря на задержки, он остается символом тесных связей Будапешта и Москвы. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, ввод новых энергоблоков позволит покрывать большую часть потребности страны в электроэнергии за счет атомной генерации.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Давайте внесем ясность. Без «Пакш-2» не будет снижения затрат на электроэнергию, потому что строительство «Пакш-2» будет означать, что мы сможем самостоятельно обеспечивать примерно 70% потребностей Венгрии в электроэнергии за счет атомной энергии, и это значительно снизит нашу зависимость от международных рынков.

Отметим, на церемонии присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Известно, что планируется строительство 2 реакторов мощностью по 1,2 гигаватта. При этом действующая станция «Пакш» с четырьмя реакторами продолжает работу, а правительство намерено продлить ее срок эксплуатации еще на 20 лет.