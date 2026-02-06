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В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2»

06 февраля 2026 09:45
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В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2». На площадке залиты первые кубометры бетона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2»-2

Именно это, по стандартам Международного агентства по атомной энергии, юридически означает начало возведения ядерного объекта. Проект стоимостью 12,5 миллиардов евро реализуется российской компанией «Росатом» по соглашению, подписанному еще в 2014 году. Несмотря на задержки, он остается символом тесных связей Будапешта и Москвы. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, ввод новых энергоблоков позволит покрывать большую часть потребности страны в электроэнергии за счет атомной генерации.

В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2»-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
Давайте внесем ясность. Без «Пакш-2» не будет снижения затрат на электроэнергию, потому что строительство «Пакш-2» будет означать, что мы сможем самостоятельно обеспечивать примерно 70% потребностей Венгрии в электроэнергии за счет атомной энергии, и это значительно снизит нашу зависимость от международных рынков.

Отметим, на церемонии присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Известно, что планируется строительство 2 реакторов мощностью по 1,2 гигаватта. При этом действующая станция «Пакш» с четырьмя реакторами продолжает работу, а правительство намерено продлить ее срок эксплуатации еще на 20 лет.

# Новости Венгрии

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