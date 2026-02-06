В Андалусии эвакуировано около 5 тысяч человек из-за шторма «Леонардо»

В Испании проходит массовая эвакуация жителей, оказавшихся в эпицентре шторма «Леонардо», который бушует в южных районах страны. Там, по данным синоптиков, за 16 часов выпала годовая норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало резкий разлив рек. Власти объявили в Андалусии высший красный уровень опасности. Эти наводнения стали сильнейшими за последние 60 лет. Свои дома вынуждены оставить более 5 тысяч человек. Еще несколько тысяч получили предписание быть готовыми к переезду. В целях безопасности власти переселили все население небольшого города Грасалема.

Альберто Агилар, житель Грасалема:

Нас эвакуируют из-за воды и обвала камней. Спасатели проанализировали ситуацию и сказали нам уезжать в качестве меры предосторожности.