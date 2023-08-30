В Лондоне ввели налог на старые машины. Проезд будет стоить владельцам 16 долларов

Новости Великобритании. Необычное нововведение появилось в столице Великобритании. Водителям старых автомобилей придется платить около 16 долларов в день за проезд по Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в экопланах премьера. Риши Сунак намерен уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. А для этого для начала необходимо избавиться от машин старой формации. Правительство Королевства настаивает на покупке новых машин. От них природа страдает меньше, уверяют эксперты. Правда, жителей Лондона окружающая среда заботит несколько меньше новых финансовых обязательств. Местные предложили Сунаку самому купить автомобили жителям, раз он так настаивает на смене транспорта.