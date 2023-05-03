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В Лондоне был временно оцеплен Букингемский дворец

03 мая 2023 08:14
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Новости Великобритании. В Лондоне был временно закрыт и оцеплен Букингемский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренные меры приняли после того, как мужчина бросил на его территорию патроны для дробовика.  

В Лондоне был временно оцеплен Букингемский дворец-1

Полиция быстро задержала злоумышленника, при обыске у него найден нож и подозрительный пакет. Специалисты в качестве меры предосторожности произвели контролируемый подрыв предмета. В настоящий момент инцидент не связывают с терроризмом.  

В Лондоне был временно оцеплен Букингемский дворец-4

Стоит отметить, он произошел, когда службы безопасности усиленно готовятся к коронации Карла III – она запланирована на субботу, 6 мая.  

# ЧП # Карл III # Новости Великобритании # Фотофакт

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