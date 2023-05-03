В Лондоне был временно оцеплен Букингемский дворец

Новости Великобритании. В Лондоне был временно закрыт и оцеплен Букингемский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренные меры приняли после того, как мужчина бросил на его территорию патроны для дробовика.

Полиция быстро задержала злоумышленника, при обыске у него найден нож и подозрительный пакет. Специалисты в качестве меры предосторожности произвели контролируемый подрыв предмета. В настоящий момент инцидент не связывают с терроризмом.