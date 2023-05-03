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Politico: Европе грозит засуха

03 мая 2023 08:12
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В Европе растет конкуренция за водные ресурсы, причиной которой стала засуха, пишет РИА Новости со ссылкой на европейское издание Politico.  

С нехваткой воды столкнулись миллионы жителей Каталонии, а также жители нескольких французских деревень, что стало причиной конфликтов между ними.  

Отсутствие дождей критически усложнило ситуацию, а повышающаяся температура тормозит процесс восстановления водных ресурсов. По мнению опрошенных экспертов, чтобы разорвать «порочный круг», Европе понадобится много лет с обильными дождями, но по прогнозам, в предстоящие десятилетия количество дождей на большей части континента сократится.  

В связи с нехваткой воды увеличивается напряженность между защитниками окружающей среды и фермерами во Франции, растет число водных споров в Германии. Прошлым летом в Европе отмечались периоды экстремальной жары, повлекшие за собой обмеление крупнейших рек, а также лесные пожары в ряде стран, что привело к значительным потерям сельскохозяйственных культур.  

# Природные катаклизмы

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