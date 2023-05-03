Politico: Европе грозит засуха

В Европе растет конкуренция за водные ресурсы, причиной которой стала засуха, пишет РИА Новости со ссылкой на европейское издание Politico.

С нехваткой воды столкнулись миллионы жителей Каталонии, а также жители нескольких французских деревень, что стало причиной конфликтов между ними.

Отсутствие дождей критически усложнило ситуацию, а повышающаяся температура тормозит процесс восстановления водных ресурсов. По мнению опрошенных экспертов, чтобы разорвать «порочный круг», Европе понадобится много лет с обильными дождями, но по прогнозам, в предстоящие десятилетия количество дождей на большей части континента сократится.

В связи с нехваткой воды увеличивается напряженность между защитниками окружающей среды и фермерами во Франции, растет число водных споров в Германии. Прошлым летом в Европе отмечались периоды экстремальной жары, повлекшие за собой обмеление крупнейших рек, а также лесные пожары в ряде стран, что привело к значительным потерям сельскохозяйственных культур.