NYT: поставляемые Украине немецкие гаубицы застревают в грязи

Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые были переданы киевским властям, оказались малоэффективными в сложных климатических условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Гусеницы немецкой машины оснащаются специальными прорезиненными накладками, что в результате приводит к тому, что САУ застревает в грязи, а для того, чтобы ее вытащить, требуется привлечение сторонней помощи. В отличие от них, на российских САУ «Пион» используются когтистые железные гусеницы, которые позволяют эффективнее преодолевать бездорожье. Также на немецкой машине используется высокочувствительная электроника, уязвимая к влаге и грязи, что требует частого обслуживания.

В СМИ активно распространяется информация о скором старте контрнаступательной операции ВСУ. В Киеве заявляют о готовности к контрудару. Ранее госсекретарь Америки Блинкен сообщал, что начало наступательной операции в Штатах ожидают уже в ближайшие недели.