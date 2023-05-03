Прямой эфир

NYT: поставляемые Украине немецкие гаубицы застревают в грязи

03 мая 2023 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые были переданы киевским властям, оказались малоэффективными в сложных климатических условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.  

Гусеницы немецкой машины оснащаются специальными прорезиненными накладками, что в результате приводит к тому, что САУ застревает в грязи, а для того, чтобы ее вытащить, требуется привлечение сторонней помощи. В отличие от них, на российских САУ «Пион» используются когтистые железные гусеницы, которые позволяют эффективнее преодолевать бездорожье. Также на немецкой машине используется высокочувствительная электроника, уязвимая к влаге и грязи, что требует частого обслуживания.  

В СМИ активно распространяется информация о скором старте контрнаступательной операции ВСУ. В Киеве заявляют о готовности к контрудару. Ранее госсекретарь Америки Блинкен сообщал, что начало наступательной операции в Штатах ожидают уже в ближайшие недели.  

# Международная политика # Энтони Блинкен

Другие новости рубрики

Все новости
Продление зерновой сделки 5 мая в Стамбуле обсудят Турция, Россия и Украина
03 мая 2023 07:24

Продление зерновой сделки 5 мая в Стамбуле обсудят Турция, Россия и Украина

Продажи недвижимости и авто сильно упали. Американцы сокращают свои расходы
03 мая 2023 06:58

Продажи недвижимости и авто сильно упали. Американцы сокращают свои расходы

Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии
03 мая 2023 06:57

Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии